В Крыму планируют заложить 1,12 тыс. га виноградников
фото: stocksnap.io

В Крыму планируют заложить 1,12 тыс. га виноградников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:29 17.11.2025

Аграрии Республики Крым в 2026 году планируют заложить 1,12 тыс. га виноградников, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

До конца года в планах заложить 700 га садов и 900 га виноградников. В 2026 году — 1,12 тыс. га виноградников. Для нас виноград это серьезный драйвер, локомотив. Мы являемся в этом лидерами благодаря старейшим предприятиям, а также научным учреждениям. По садам из этих 700 га основной долей являются косточковые, семечковые [культуры]: это яблоня, персик, слива, — рассказал он.

По словам министра, на виноградарство в Крыму в 2026 году направят 940 млн рублей федеральной поддержки (в 2025 году — 840 млн рублей). Всего с 2014 года в Республике Крым заложили 11 тыс. га виноградников и 10 тыс. га садов, которые сейчас находятся в плодоношении.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было зафиксировано весной. Летом из-за заморозков в регионе объявили режим ЧС, а спустя порядка месяца — второй режим ЧС из-за засухи.

источник: ТАСС 

