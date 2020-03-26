В Крыму «плюс» четыре выходных дня: 20 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля. Догадались, почему?

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил Пасху, Ораза-байрам, Троицу и Курбан-байрам нерабочими праздничными днями. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.

Указ.

Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 25 мая 2020 года – в связи с празднованием Ораза-байрама; 8 июня 2020 года – в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 31 июля 2020 года – в связи с празднованием Курбан-байрама, – говорится в документе.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. А вот 22 апреля снова рабочий день (голосование по изменениям в Конституцию перенесено).