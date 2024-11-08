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В Крыму площадь строительства многоквартирных домов выросла
фото: pxhere.com

В Крыму площадь строительства многоквартирных домов выросла

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 08.11.2024

Более 360 проектов строительства многоквартирных жилых домов (МКД) общей площадью 2,256 млн кв. м реализуется в Крыму в настоящее время, всего с момента воссоединения с Россией объемы строительства в регионе увеличились в два раза. Об этом сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк по итогам заседания коллегии регионального министерства строительства и архитектуры.

В сентябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в Республике Крым за последние три года вырос почти на 50%. По данным региональных властей, в 2022-м и 2023-м строители ввели 927 тыс. и более 1 млн кв. м соответственно.

За последние 10 лет введено почти 7,3 млн кв. м жилья, из которых 2,3 млн кв. м — это многоквартирные дома. За это время объемы строительства МКД увеличились в два раза. На сегодняшний день в стадии реализации более 360 проектов строительства МКД на общую площадь 2,256 млн кв. м., — приводят слова Гоцанюка на портале крымского правительства.

Он также отметил, что в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до конца года будет введено 44 объекта, в том числе 5 детских садов, 2 МКД и 6 объектов инженерной инфраструктуры.

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Как сообщили ТАСС в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, в январе — сентябре 2024 г. объем строительных работ предприятиями и организациями республики составил 86 364,8 млн рублей. За этот период введено в эксплуатацию 1 007,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь — сентябрь 2024 года составил 107,4% от показателя соответствующего периода 2023 года. Всего в республике введено в эксплуатацию 10 605 новых квартир.

источник: ТАСС
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