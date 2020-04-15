В Крыму площадь весенней закладки многолетних насаждений составила более 553 гектаров

О том, что площадь весенней закладки многолетних насаждений в Республике Крым в этом году составила более 553 гектаров, сообщил сегодня заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В этом году планируется закладка многолетних насаждений на площади 2 280 га. Весной будет заложено 832 гектара, осенью – более 1291 гектаров, эфиромасличных 157 гектаров. На сегодня площадь закладки многолетних насаждений составляет более 553 гектаров, в том числе эфиромасличных – 33,6 гектаров. Раскорчевано непродуктивных многолетних насаждений — 166,7 га. Обрезка проведена на площади 95,6%, — цитирует чиновника пресс-служба.

Заместитель председателя Совмина Крыма также рассказал о том, что в 2020 году бюджетом запланирована господдержка отрасли садоводства Республики Крым в размере 493,6 млн рублей.

На сегодня решением комиссий министерства рекомендована выдача сельхозтоваропроизводителям финансовых средств в размере 436,7 млн рублей, что составляет – 88,5% от общей суммы, предусмотренной по данному направлению, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание, что в связи с прошедшими заморозками в марте-апреле этого года в Республике Крым пострадали генеративные почки на плодовых деревьях практически во всех районах полуострова.

Пострадало 3 916,53 гектаров садов в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температура воздуха в отдельных районах опускалась до 10 градусов ниже 0. В связи с тем, что увеличение риска потерять цветы и завязи зависит не только от интенсивности заморозков, но и от их продолжительности, а также от степени раскрытия цветов, наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур: персик, абрикос, черешня, слива, — пояснил вице-премьер.

По предварительным результатам исследований образцов плодовых культур лабораторией Никитского ботанического сада повреждены плодовые почки черешни на 50-60% в Бахчисарайском районе, более 90% в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах, в среднем около 60% в Симферопольском районе. Плодовые почки персика и сливы повреждены более чем на 70%, абрикоса на 100%.

В связи со сложившимися погодными условиями в зимний период 2019-2020 года и ранним началом вегетации пострадали от понижения температур также семечковые плодовые культуры. В зависимости от срока цветения сортов повреждены от 35 до 80% плодовых почек яблони.

Что касается сева ранних яровых культур в Республике Крым, то: