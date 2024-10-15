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В Крыму по итогам 2024 года ожидают 6,5 млн туристов
фото: pikist.com

В Крыму по итогам 2024 года ожидают 6,5 млн туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 15.10.2024

Власти Республики Крым ожидают, что по итогам 2024 года регион посетят порядка 6,5 млн туристов, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура министерства «В Крым за здоровьем».

Конечно, один из важнейших факторов для нас — это стабильный информационный фон. При стабильной ситуации мы рассчитываем принять к концу года порядка 6,5 млн гостей, — цитирует ТАСС министра. 

Он отметил, что за первые девять месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым превысил 5,2 млн человек, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Около 65% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24% — по железной дороге и еще порядка 11% — через Донбасс и Новороссию.

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Ранее в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов заявлял, что курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Причиной послужил ряд логистических ограничений, в частности, закрытое авиасообщение с Крымским полуостровом.

источник: ТАСС

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