В Крыму — по-настоящему летняя жара

11 июня в Крыму сохранится жаркая погода.

Ночью без осадков; в дневные часы вероятны локальные кратковременные грозовые дожди внутримассового характера. Температура воздуха днем 29-34°, на побережье и в горах прохладнее 23-28°; ночью 14-19°. Ветер юго-западный умеренный. В пятницу и субботу, благодаря влиянию зоны холодного атмосферного фронта, дожди с грозами пройдут повсеместно, местами они будут сильными, со шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .