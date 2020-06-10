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В Крыму — по-настоящему летняя жара

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:51 10.06.2020

11 июня в Крыму сохранится жаркая погода.

Ночью без осадков; в дневные часы вероятны локальные кратковременные грозовые дожди внутримассового характера. Температура воздуха днем 29-34°, на побережье и в горах прохладнее 23-28°; ночью 14-19°. Ветер юго-западный умеренный. В пятницу и субботу, благодаря влиянию зоны холодного атмосферного фронта, дожди с грозами пройдут повсеместно, местами они будут сильными, со шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму - по-настоящему летняя жара

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