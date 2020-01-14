В Крыму по подозрению в мошенничестве задержан специалист Госкомрегистра

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела приема и выдачи документов Сакского районного управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3 ст.30, ч. 3 ст.159 УК РФ). В отношении его знакомого возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на посредничество во взяточничестве в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по городу Евпатория установлено, что главный специалист отдела предложил своему знакомому выступить в качестве посредника и по его поручению получить 300 тысяч рублей от учредителя частного предприятия за оказание госуслуги по регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на объект незавершенного строительства. При этом специалист не имел реальной возможности осуществить эту услугу, а таким образом желал присвоить себе денежные средства.

Однако довести свой преступный умысел до конца инициатор преступления не смог, поскольку посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю при получении от владельца фирмы части денежных средств, — уточнили в Следкоме.

В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Специалист Госкомрегистра находится под подпиской о невыезде, посредник заключен под стражу.

В рамках расследования уголовного дела следователями проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления.