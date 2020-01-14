Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Крыму по подозрению в мошенничестве задержан специалист Госкомрегистра

crimeapress_news

В Крыму по подозрению в мошенничестве задержан специалист Госкомрегистра
Скриншот: оперативное видео

В Крыму по подозрению в мошенничестве задержан специалист Госкомрегистра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 17:17 14.01.2020

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела приема и выдачи документов Сакского районного управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3 ст.30, ч. 3 ст.159 УК РФ). В отношении его знакомого возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на посредничество во взяточничестве в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по городу Евпатория установлено, что главный специалист отдела предложил своему знакомому выступить в качестве посредника и по его поручению  получить 300 тысяч рублей от учредителя частного предприятия за оказание госуслуги по регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на объект незавершенного строительства. При этом специалист не имел реальной возможности осуществить эту услугу, а таким образом желал присвоить себе денежные средства.

Однако довести свой преступный умысел до конца инициатор преступления не смог, поскольку посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю при получении от владельца фирмы части денежных средств, — уточнили в Следкоме.

В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Специалист Госкомрегистра находится под подпиской о невыезде, посредник заключен под стражу.

В рамках расследования уголовного дела следователями проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления.

В Крыму по подозрению в мошенничестве задержан специалист Госкомрегистра

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.