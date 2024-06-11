В Крыму по программам льготного лизинга предоставлены спецоборудование и техника на 2,5 млрд рублей

Благодаря льготному лизингу крымские промышленники получили специальное оборудование, среди которого как небольшие станки, так и многокомпонентные производственные линии, а парк основных средств регионального агропромышленного комплекса пополнился самой разнообразной сельскохозяйственной техникой: от дождевальных машин и борон, до тракторов и комбайнов.