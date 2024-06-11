В Крыму по программам льготного лизинга предоставлены спецоборудование и техника на 2,5 млрд рублей

Благодаря льготному лизингу крымские промышленники получили специальное оборудование, среди которого как небольшие станки, так и многокомпонентные производственные линии, а парк основных средств регионального агропромышленного комплекса пополнился самой разнообразной сельскохозяйственной техникой: от дождевальных машин и борон, до тракторов и комбайнов.
Напомним, что Региональная лизинговая компания Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях, постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% – для иностранного.
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК
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