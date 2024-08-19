В Крыму по программе «Земский доктор/фельдшер» трудоустроено 37 специалистов

Наибольшее количество специалистов были привлечены в Бахчисарайскую центральную районную больницу – это три врача-терапевта, два врача-педиатра, врач-хирург и медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта. Также семь фельдшеров привлечены в службу скорой медицинской помощи: четыре специалиста в пгт Гвардейское Симферопольского района, по одному – в пгт Николаевка и село Кольчугино Симферопольского района, а также пгт Почтовое Бахчисарайского района. В Симферопольской центральной районной клинической больнице приступили к работе пять сотрудников: участковый врач-терапевт в поликлинике, участковый врач-терапевт в Перовской участковой больнице, фельдшер в ФАП села Чайковское, акушерка в ФАП села Тепловка и медицинская сестра во врачебной амбулатории села Фонтаны. Благодаря реализации программы, в Джанкойском районе укомплектованы вакансии трёх специалистов: фельдшера врачебной амбулатории села Победное, медицинских сестер в ФАПах сел Ближнегородское и Рубиновка, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Врачи узких специальностей – хирург, эндоскопист и акушер-гинеколог трудоустроены в Советской районной больнице. В Старокрымской районной больнице им. академика Н. М. Амосова приступили к работе врач-уролог, участковый врач-педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог.

В Белогорской центральной районной больнице теперь трудятся врач-инфекционист и врач-оториноларинголог, в Судакской городской больнице – врач педиатр и медсестра врача общей практики.

В Ленинском районе привлечены участковый врач-терапевт в центральную районную больницу и фельдшер в ФАП села Семенное. Также трудоустроены детский врач-хирург в Первомайскую ЦРБ, врач травматолог-ортопед в Красногвардейскую ЦРБ и участковый врач-педиатр во врачебную амбулаторию поселка Мирный Евпаторийской городской больницы.

До конца текущего года в Республике Крым по программе «Земский доктор» планируется принять ещё 41 врача, по программе «Земский фельдшер» — 15 специалистов со средним медицинским образованием. Ведется работа по привлечению к участию в программах квалифицированных кадров как из Крыма, так и из других регионов страны.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК