В Крыму по просьбе граждан досрочно отремонтировали четыре моста

Четыре моста, реконструкция которых была запланирована на 2026 год, полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию досрочно. Это стало ответом на обращения жителей и позволило быстро улучшить транспортную доступность в нескольких районах полуострова, – сказано в сообщении.

В профильном ведомстве уточнили, что работы велись в форме капитального ремонта. Это подразумевает комплексное восстановление и усиление несущих конструкций, опор, пролетных строений и дорожного полотна на сооружении. Все объекты достигли 100% строительной готовности и официально приняты в эксплуатацию.

Среди досрочно завершенных объектов – мост на трассе Бахчисарай – Ялта (км 20+899) протяженностью 34,7 метра, а также три сооружения на дорогах местного значения: на маршрутах Нижнегорский – Белогорск (12 метров), Томашевка – Ермаково (9,74 метров) и Ударное – Красногорское (12,5 метров), уточнили специалисты.

В 2025 году в Республике Крым удалось значительно опередить график работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Досрочный ввод этих объектов в строй напрямую повысил безопасность и комфорт ежедневных поездок тысяч жителей Крыма, обеспечив надежные подъезды к населенным пунктам, – отметили в пресс-службе республиканского минтранса.

Кроме того в среду министр транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами.

источник: РИА Новости Крым