Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму по просьбе граждан досрочно отремонтировали четыре моста
Новости Республики
В Крыму по просьбе граждан досрочно отремонтировали четыре моста
фото: © РИА Новости . Антон Денисов

В Крыму по просьбе граждан досрочно отремонтировали четыре моста

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 22.01.2026

Усиленные несущие конструкции, опоры, пролетные строения и обновленное дорожное полотно – в Крыму досрочно отремонтированы четыре путепровода. Мосты в нескольких районах реконструировали по просьбам местных жителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минтрансе.

Четыре моста, реконструкция которых была запланирована на 2026 год, полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию досрочно. Это стало ответом на обращения жителей и позволило быстро улучшить транспортную доступность в нескольких районах полуострова, – сказано в сообщении.

В профильном ведомстве уточнили, что работы велись в форме капитального ремонта. Это подразумевает комплексное восстановление и усиление несущих конструкций, опор, пролетных строений и дорожного полотна на сооружении. Все объекты достигли 100% строительной готовности и официально приняты в эксплуатацию.

Среди досрочно завершенных объектов – мост на трассе Бахчисарай – Ялта (км 20+899) протяженностью 34,7 метра, а также три сооружения на дорогах местного значения: на маршрутах Нижнегорский – Белогорск (12 метров), Томашевка – Ермаково (9,74 метров) и Ударное – Красногорское (12,5 метров), уточнили специалисты.

Узнайте больше:  Симферопольцев предупреждают: ожидается туман с видимостью 200-500 метров

В 2025 году в Республике Крым удалось значительно опередить график работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Досрочный ввод этих объектов в строй напрямую повысил безопасность и комфорт ежедневных поездок тысяч жителей Крыма, обеспечив надежные подъезды к населенным пунктам, – отметили в пресс-службе республиканского минтранса.

Кроме того в среду министр транспорта республики Арсений Козловский в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.