В Крыму по Пушкинской карте приобретено свыше 250 тысяч билетов

В Симферополе обсуждены актуальные вопросы деятельности отрасли культуры и искусств. Участники совещания особое внимание уделили реализации Всероссийской программы «Пушкинская карта» в Крыму. В республике к программе подключены 48 учреждений культуры, из них 22 учреждения — республиканские. За 6 месяцев текущего года в республиканских учреждениях количество проданных билетов составило свыше 20 тысяч, при этом на портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ с начала года размещено более 200 новых мероприятий, доступных пользователям Пушкинской карты.

Татьяна Манежина подчеркнула значимость выполнения всех мероприятий, предусмотренных государственными программами и проектами, достижения целевых показателей, а также реализации ключевых задач по направлениям работы в сфере культуры региона.

Итоги работы республиканских учреждений, в том числе театров, библиотек, музеев, образовательных и концертно-зрелищных организаций, за первое полугодие 2024 года озвучили заместители министра культуры РК Ольга Бурова, Лилия Меметова, Андрей Терещенко.

В рамках совещания представлены итоги проверки прокуратуры Республики Крым исполнения Министерством культуры Республики Крым законодательства Российской Федерации о противодействии экстремизму и терроризму, выполнения требований по безопасности в подведомственных учреждениях, результаты осуществленного ФСБ РФ государственного контроля (надзора) законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности при обработке персональных данных в государственных информационных системах персональных данных с использованием криптографических средств защиты информации.

По информации пресс-службы Министерства культуры Республики Крым