В Крыму побит 40-летний рекорд наполняемости водохранилищ

Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составил 156 млн кубометров, причем некоторые притоки по итогам первого месяца года стали рекордными за 40 лет. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
За январь, конец декабря запасы водохранилищ пополнились на 68 млн, то есть достаточно много, – сказал Николенко.
Для сравнения эксперт напомнил, что в 2025 году приток в январе составил всего 6 млн кубов, а общее наполнение смогло достичь 128 млн.
Также он привел экстремальные показатели за 40 лет. По словам Николенко, самое большое наполнение наблюдалась в 1998 году и составило 224 млн кубометров, то есть порядка 89% от объема. Минимальный объем наполнения – 44 миллиона кубов – фиксировали в 2021 году. Средний, на который специалисты всегда ориентируются, составил 147 миллионов кубов, поделился он.
То есть мы видим, что в феврале перешли среднемноголетний показатель. Это говорит о том, что у нас обеспечена водная безопасность и устойчивость нашей системы водоснабжения. И сложно сказать, аномалия это или уже норма, – отметил Николенко.
По словам Копачевского, общий январский приток во все крымские водохранилища естественного стока в это году можно считать «в некотором смысле рекордным значением», а особенно отличились водохранилища, питающие столицу Крыма.
По трем водохранилищам, питающим Симферополь, приток за январь составил 30,9 млн, что является максимальным для этого месяца за период наблюдений с 1986 года, – уточнил Копачевский.
По данным эксперта, в Аянское водохранилище за январь поступило 6,4 млн кубометров воды, что более чем в четыре раза выше среднемноголетнего показателя (1,3 млн).В Партизанское водохранилище за этот же период поступило 13,3 млн кубов при среднемноголетнем значении 3,6. То есть также наблюдалось существенное превышение – более чем в 3 раза, заметил эксперт.
В Симферопольское водохранилище, где среднемноголетнее значение по притоку за январь составляет 3 млн кубометров, в первом месяце 2026 года поступило 11 миллионов кубов, и это ровно столько же, сколько фиксировали 40 лет назад, сказал Копачевский.
То есть имеем максимальное значение с 1986 года, – уточнил эксперт. Он добавил, что температурный фон и скачки на термометрах насколько высоки, что можно утверждать, что снежные запасы в Крыму уже во многом выработаны.
Понятно, что высоко в горах они еще сохраняются. Но однозначно можно сказать о том, что этот объем пришел к нам раньше характерных водообильных периодов. То есть меняется картина выпадения осадков, – подытожил он.
источник: РИА Новости Крым
