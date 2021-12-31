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 В Крыму почти 60% жителей вакцинированы первым компонентом от коронавируса
Фото: минздрав РК

В Крыму почти 60% жителей вакцинированы первым компонентом от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:59 31.12.2021

В Крыму от коронавируса первым компонентом вакцинировано почти 60% населения. Об этом в ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24» сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

У нас первым компонентом привиты почти 60%, то есть 970 тысяч человек. Да, ещё не полностью коллективный иммунитет – не 80%, не 1 миллион 212 тысяч человек, которые запланированы, но всё равно хочу отметить, что очень хороший показатель, — рассказал Лясковский.

По его словам, в последние 2 месяца – ноябрь и декабрь – желающих получить прививку от коронавируса стало очень много.

Большое количество людей обращалось, и мы видели ажиотажный спрос на наши пункты вакцинации, принимали дополнительные меры, разворачивали в неожиданных местах – от Центрального рынка до различных торговых центров. Я считаю, что мы со своей стороны справились и нам в этом, в первую очередь, помогли жители Республики Крым, которые откликнулись, — отметил Лясковский.

Медики связывают декабрьское снижение числа заражений «ковидом» в Крыму именно с активной прививочной кампанией.

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