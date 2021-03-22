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В Крыму почти двести тысяч домов без канализации
Иллюстрация из ВК

В Крыму почти двести тысяч домов без канализации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 22.03.2021

В Крыму порядка 190 тысяч домовладений не имеют централизованного водоотведения. Об этом сообщил министр ЖКХ РК Сергей Донец. Он озвучил данные в части организации работы по вывозу жидких коммунальных отходов (ЖКО) из домовладений и выявления выбросов нечистот в окружающую среду.

По его словам, перед муниципальными образованиями на данный момент ключевая задача — правильно сформировать реестр домовладений, которые не имеют централизованного водоснабжения.

В данном направлении активно ведется работа в городах Джанкой, Евпатория, Судак, в  Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском районах.

По остальным муниципальным образованиям эта работа ведется не на должном уровне, — сообщил Сергей Донец.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что к началу курортного сезона должны не допустить попадания отходов жизнедеятельности в окружающую среду.

Нельзя допустить попадание отходов жизнедеятельности в окружающую среду. Точка в этом вопросе должна быть поставлена до начала курортного сезона. При этом никакие отговорки должностных лиц о недостаточном числе проведенных обходов домовладений приниматься в расчёт не будут, — сказал Аксёнов.

Он напомнил, что в каждом отдельном муниципалитете необходимо выяснить количество заключенных договоров на вывоз ЖКО, а также определить категории граждан, которым необходима помощь в этом вопросе.

В Крыму почти двести тысяч домов без канализации

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