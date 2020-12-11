В Крыму почтили память крымчаков и евреев – жертв нацизма. Памятное мероприятие, в котором принял участие первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс, председатель республиканского Госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, состоялось на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия.

Альберт Кангиев отметил в своем комментарии, что 11 декабря – это одна из трагических дат в Республике Крым. В этот день, 1941 года, на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия фашисты и их пособники начали массовые расстрелы, жертвами которых стали тысячи наших соотечественников. Большинство погибших – евреи и крымчаки.

Очень важно, что сегодняшнее мероприятие состоялось. Наша задача это сохранить память и передавать ее будущим поколениям с целью воспитания молодёжи в духе добрососедства, уважения к разным народам, их истории и культуре. Мы – потомки героического поколения Великой Отечественной войны – всегда будем свято хранить память о подвиге наших предков, об огромном вкладе нашего Отечества в Победу над фашизмом. Мы сделаем все, чтобы наша молодежь бережно относилась к истории своей страны, осознавала опасность шовинизма и расизма, — сказал председатель Госкомнаца Крыма.

Ефим Фикс подчеркнул, что трагедия крымского холокоста оставила неизгладимый след и незаживающую рану в судьбе многих крымчан, которые каждый год 11 декабря приходят к обелиску на месте противотанкового рва, чтобы отдать дань уважения своим погибшим предкам.

На этом месте оборвались жизни более 18 тысяч мирных жителей — стариков, женщин, детей, виновных лишь в том, что они были этническими крымчаками и евреями. Массовые расстрелы евреев и крымчаков — это тысячи оборванных судеб, общая трагедия и одна из самых кровавых страниц истории Крыма, повторения которой нельзя допустить. Сейчас тревожно и больно наблюдать, когда в соседнем государстве по центральным улицам городов-героев, спустя почти 80 лет после этих страшных событий, спокойно разгуливают потомки нацистских карателей. Наша общая задача сегодня защитить уже наших потомков от возрождения идеологии человеконенавистничества и нацизма, — убежден Ефим Фикс.

Первый зампред Госсовета РК напомнил, что в Новгородской области уже создан прецедент, когда убийство фашистами мирных советских граждан возле деревни Жестяная Горка в годы Великой Отечественной войны было юридически признано геноцидом.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов также обратился к прокурору Республики Крым с просьбой установить в судебном порядке факт геноцида советских людей, уничтоженных в Крыму немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, — отметил вице-спикер крымского парламента.

В рамках мемориального мероприятия участники возложили цветы, венки, камешки – символ памяти, зажгли поминальные свечи и прочитали молитвы по всем безвинно погибшим жертвам нацизма.