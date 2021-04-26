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Чернобыльской катастрофы

В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:23 26.04.2021

В этом году отмечается 35-я годовщина со дня трагедии на ЧАЭС.

Сегодня утром в Симферополе прошла траурная церемония возложения цветов к мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы.

Чернобыльской катастрофы

Мероприятие было посвящено 35-й годовщине со дня аварии на ЧАЭС.

Чернобыльской катастрофы

Крымские власти, ветераны, сотрудники МЧС, общественники и молодежь возложили цветы к мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы.

Чернобыльской катастрофы

Также участники мероприятия почтили память жертв Чернобыльской АЭС минутой молчания. По погибшим чернобыльцам и жертвам техногенных катастроф была отслужена заупокойная лития.

Чернобыльской катастрофы

Памятные мероприятия прошли во всех городах и районах Крымского полуострова, где крымские спасатели совместно с руководством муниципальных образований городов и районов Республики почтили память жертвам Чернобыля.

Чернобыльской катастрофы

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая в истории мировой атомной энергетики. Мощный взрыв на четвёртом блоке ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. Радиус радиоактивного заражения составил 30 километров, а площадь загрязнения территории – 160 тыс. кв. км, которые в настоящее время входят в состав Украины, России и Беларуси. В ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали участие более 650 тысяч человек со всего Советского Союза. Из них более 3 тысяч — крымчане.

Чернобыльской катастрофы

В ликвидации Чернобыльской катастрофы принимали участие 168 бойцов сводного отряда пожарных Крыма из Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, других городов и районов полуострова. Для его комплектования тогда отобрали добровольцев — самых здоровых и физически крепких. В первые же сутки по прибытии отряду пришлось принять боевое крещение. Рядом с четвертым блоком вспыхнул пожар, охвативший склады с имуществом АЭС. В боевых расчетах не хватало людей, а огонь заливали радиоактивной водой. Огонь удалось ликвидировать за четыре часа. В этой операции, как докладывали потом командиры, отличились тридцать семь наших пожарных. Крымский сводный отряд пожарных был самым организованным из всех отрядов, он был отмечен благодарностью правительства СССР «За образцовое выполнение правительственного задания по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Чернобыльской катастрофы

Чернобыльской катастрофы

Чернобыльской катастрофы

В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

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