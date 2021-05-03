В Крыму почтили память партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня на Ангарском перевале почтили память партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие председатель Крымского республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Георгий Бесстрахов, председатель Крымской республиканской организации ветеранов партизан и подпольщиков Татьяна Семиусова, глава администрации Алушты Галина Огнева и глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов. Участники мероприятия возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Сегодня традиционная Партизанская маевка. На Ангарском перевале и в районе памятного знака «Партизанская шапка» проходили самые ожесточённые бои в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно мы отдаем дань памяти героизму наших предков, — отметил Георгий Бесстрахов.

Партизанская маёвка в Крыму – это дань памяти и всенародного уважения к тем, кто боролся с фашистскими захватчиками в тылу врага. На территории полуострова в годы Великой Отечественной войны было 27 партизанских отрядов, 106 подпольных патриотических групп. Тысячи крымчан разных национальностей и разного возраста приняли активное участие в освобождении крымской земли от оккупантов.

За два с половиной года борьбы с фашистскими оккупантами крымские партизаны провели 252 боя, уничтожили до 30 тысяч солдат и офицеров противника, пленили свыше 4 тысяч, пустили под откос 79 воинских эшелонов. В схватках с врагом погибло более 4 тысяч крымских партизан и подпольщиков.

Мужество, героизм, отвага и самопожертвование бойцов партизанских отрядов и участников подпольных групп приблизили Великую Победу. Традиция собираться на Ангарском перевале у памятника «Партизанская шапка» возникла среди бывших подпольщиков и партизан в 1951 году.

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.