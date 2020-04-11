В Крыму почтили память узников фашистских концлагерей

В Крыму, на территории Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошло мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов уверен, что «несмотря на тяжелые условия, в которых сегодня оказались не только наша страна, но и весь мир из-за пандемии коронавирусной инфекции, нам очень важно не забывать о тех героических и трагических страницах летописи нашей Родины, связанных с Победой в Великой Отечественной войне».

Одна из таких памятных дат – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Сегодня мы отдаем дань светлой памяти безвинно погибшим в застенках нацистского концлагеря на территории бывшего совхоза «Красный», всех узников гетто, тюрем, лагерей смерти, расположенных на территории Германии и в оккупированных ею странах, — подчеркнул спикер Госсовета РК.

Владимир Константинов напомнил, что «за время фашисткой оккупации Крыма в концлагерях были замучены и жестоко убиты десятки мирных жителей, в том числе женщины, дети, старики».

Из рассказов наших ветеранов известно, что нацисты оставляли убитых на улицах, вешали их на деревьях, чтобы таким образом держать людей в страхе. После освобождения Крыма люди возвращались со слезами на глазах в разоренные дома и поднимали свою страну. Это была тяжелейшая победа с невероятными потерями. И мы должны быть достойны подвига наших героев и верны их памяти, — добавил он.

В память о тех, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов, погиб в газовых камерах или был расстрелян, не вынес истязаний и непосильной работы, умер от голода и холода в неволе, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, его заместители Ефим Фикс, Эдип Гафаров, Владимир Бобков, Алла Пономаренко, члены Президиума крымского парламента, Председатель Счетной палаты Анатолий Заиченко возложили цветы к Вечному огню и почтили память безвинно погибших узников «лагерей смерти» минутой молчания.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.