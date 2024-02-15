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В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:24 15.02.2024

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

Ветераны, воины-интернационалисты, молодежь, представители властей, общественники, военнослужащие возложили цветы к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

Обращаясь к присутствующим, Глава РК Сергей Аксёнов отметил стойкость воинов-афганцев и их преданность Родине:

С момента, как последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана, прошло 35 лет. Несмотря ни на что, бойцы выполнили поставленные служебные задачи полностью. Они шли к этому мужественно и с честью, к сожалению, зачастую ценой своей жизни. И это навсегда останется в нашей памяти.

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

Глава Республики выразил благодарность тем воинам-интернационалистам, которые защищают интересы Родины и сегодня.

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

В 2014 году вы составили костяк крымского ополчения, внесли неоценимый вклад в победу Крымской весны, а сейчас принимаете активное участие и в спецоперации. С такими людьми нас, несомненно, ждет только Победа. Все задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, будут выполнены, – подчеркнул Глава Крыма.

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

По словам председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, Афганская война является частью нашей истории, полной мужества, самоотверженности наших солдат.

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В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

Тогда они с честью исполнили свой воинский долг. И сегодня они активно участвуют в достижении целей Специальной военной операции. Подвиг воинов-интернационалистов, как и других наших Защитников, вдохновляет нас, помогает нам одержать Победу над врагом, — сказал глава крымского парламента.

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

В память о павших воинах-афганцах была объявлена минута молчания.

В Крыму почтили память героев-афганцев, всех тех, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества

Фото: пресс-службы Главы РК и председателя Госсовета РК.

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