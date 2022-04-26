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 В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС

В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 26.04.2022

26 апреля в Симферополе состоялся памятный митинг, приуроченный к 36-той годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Отдать дань память всем героям, ликвидировавшим последствия одной из крупнейших техногенных катастроф XX века, пришли не только ветераны-ликвидаторы, представители республиканского Правительства, различных министерств и ведомств, но и простые горожане.

 В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС

Участники митинга возложили цветы в Гагаринском парке Симферополя к Мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы и памятному знаку «Героям-ликвидаторам, которые спасли мир».

 В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС

Чернобыль – это история не только трагедии. Это также история героизма, пример верности долгу и готовности к самопожертвованию. Мы вспоминаем о подвиге ликвидаторов, благодаря которому удалось предотвратить еще более масштабные и катастрофические последствия атомной аварии. Это пожарные и военнослужащие, медицинские работники и строители, люди разных профессий и национальностей. Среди них немало крымчан. Мы склоняем головы перед этим подвигом, мы чтим светлую память безвременно ушедших из жизни героев.

И, конечно, мы делали, делаем, и впредь будем делать все необходимое для социальной защиты и поддержки участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий, — отметил Глава РК Сергей Аксёнов.

 В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС

В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Крымские пожарные в составе сводного отряда противопожарной службы были одними из первых, кто преступил к ликвидации её последствий. Всего на Чернобыльской АЭС в разное время работал 281 крымский пожарный. Они тушили пожары на самой атомной станции и на объектах Чернобыля, дезактивировали здания и территорию Припяти.

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 В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС

Напомним, в 2007 году на территории сегодняшнего Главного управления МЧС России по Республике Крым состоялось освещение храма-часовни Николая Чудотворца. Храм был воздвигнут в память об участниках ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС по инициативе крымских ветеранов-чернобыльцев.

 В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС В Крыму почтили память ликвидаторов Чернобыльской АЭС


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