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В у почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:34 25.12.2023

В сквере воинов-интернационалистов крымской столицы прошло памятное мероприятие, посвященное Дню ввода ограниченного контингента ВС СССР на территорию Афганистана.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, первый заместитель председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс, ветераны боевых действий, руководители и члены общественных организаций «Объединённый Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов», представители духовенства, жители крымской столицы почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Сергей Аксёнов отметил, что в этот памятный день мы отдаем дань уважения исполнившим свой долг воинам-интернационалистам.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Мы выражаем свою благодарность ребятам, чьи подвиги навсегда останутся в нашей истории. Среди крымских ополченцев, принимавших участие в событиях Крымской весны, есть воины, прошедшие Афганскую войну. Тогда их профессионализм помог избежать кровопролития на крымской земле. Сегодня они наравне с военнослужащими и правоохранительными органами вновь выполняют боевые задачи, – сказал Глава Крыма.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

По мнению Сергея Аксёнова, то, что молодое поколение помнит о подвигах воинов очень ценно.

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В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Мужество и доблесть афганцев являются примером настоящего патриотизма и для подрастающего поколения. Нет никаких сомнений, что с такими людьми все цели спецоперации будут достигнуты и в истории нашей страны появится новый День Победы, – подчеркнул Глава Республики.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

По словам Ефима Фикса, воины-афганцы, выполняя свой интернациональный долг продемонстрировали всему миру силу и мужество российского солдата.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Их подвиг — это наследие славных традиций героизма и бесстрашия участников Великой Отечественной войны, проявление доблести и воинского братства. Память о ребятах, не вернувшихся с афганской войны остается в наших сердцах. Всегда помним и чтим каждого, кто выполняет свой долг по защите Родины, — сказал первый вице-спикер крымского парламента.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Почетный председатель общественной организации «Объединенный Крымский Союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов» Сергей Тарасов выразил благодарность органам власти Республики и города Симферополя и всем, кто помнит и ценит ветеранов.

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Фото: пресс-службы Главы РК, Госсовета РК, администрации Симферополя.

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