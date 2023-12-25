В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

В сквере воинов-интернационалистов крымской столицы прошло памятное мероприятие, посвященное Дню ввода ограниченного контингента ВС СССР на территорию Афганистана.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, первый заместитель председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс, ветераны боевых действий, руководители и члены общественных организаций «Объединённый Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов», представители духовенства, жители крымской столицы почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».

Сергей Аксёнов отметил, что в этот памятный день мы отдаем дань уважения исполнившим свой долг воинам-интернационалистам.

Мы выражаем свою благодарность ребятам, чьи подвиги навсегда останутся в нашей истории. Среди крымских ополченцев, принимавших участие в событиях Крымской весны, есть воины, прошедшие Афганскую войну. Тогда их профессионализм помог избежать кровопролития на крымской земле. Сегодня они наравне с военнослужащими и правоохранительными органами вновь выполняют боевые задачи, – сказал Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, то, что молодое поколение помнит о подвигах воинов очень ценно.

Мужество и доблесть афганцев являются примером настоящего патриотизма и для подрастающего поколения. Нет никаких сомнений, что с такими людьми все цели спецоперации будут достигнуты и в истории нашей страны появится новый День Победы, – подчеркнул Глава Республики.

По словам Ефима Фикса, воины-афганцы, выполняя свой интернациональный долг продемонстрировали всему миру силу и мужество российского солдата.

Их подвиг — это наследие славных традиций героизма и бесстрашия участников Великой Отечественной войны, проявление доблести и воинского братства. Память о ребятах, не вернувшихся с афганской войны остается в наших сердцах. Всегда помним и чтим каждого, кто выполняет свой долг по защите Родины, — сказал первый вице-спикер крымского парламента.

Почетный председатель общественной организации «Объединенный Крымский Союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов» Сергей Тарасов выразил благодарность органам власти Республики и города Симферополя и всем, кто помнит и ценит ветеранов.

Фото: пресс-службы Главы РК, Госсовета РК, администрации Симферополя.