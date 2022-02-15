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В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 15.02.2022

15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана.

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане», приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он отметил, что 15 февраля отдается дань памяти тем, кто не вернулся из Афганистана, выполняя государственную задачу и свой интернациональный долг.

В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

Многие воины-афганцы погибли, защищая интересы и безопасность страны, и память об этом должна сохраняться. Это урок истории, купленный ценой человеческих жизней. Об этом обязательно нужно знать и нашей молодежи, — сказал Глава Крыма.

В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

Сергей Аксёнов подчеркнул, что в дни Крымской весны ветераны Афганистана, знающие цену войне и миру, много сделали для сохранения спокойствия и согласия на полуострове.

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В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

Глава Республики пожелал крымчанам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго.

В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

Фото: пресс-служба Главы РК.


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