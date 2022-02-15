В Крыму почтили память земляков, погибших в Афганистане

15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана.

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане», приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он отметил, что 15 февраля отдается дань памяти тем, кто не вернулся из Афганистана, выполняя государственную задачу и свой интернациональный долг.

Многие воины-афганцы погибли, защищая интересы и безопасность страны, и память об этом должна сохраняться. Это урок истории, купленный ценой человеческих жизней. Об этом обязательно нужно знать и нашей молодежи, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что в дни Крымской весны ветераны Афганистана, знающие цену войне и миру, много сделали для сохранения спокойствия и согласия на полуострове.

Глава Республики пожелал крымчанам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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