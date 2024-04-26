В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

26 апреля в парке им. Юрия Гагарина крымской столицы прошел траурный митинг-реквием и возложение цветов к Мемориалу Жертвам Чернобыльской катастрофы.

По словам первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Ефима Фикса, события 38-летней давности ещё раз напоминают нам, к чему может привести безрассудство.

Постигшая жителей бывшего Советского Союза и, прежде всего, Украины, Белоруссии и России катастрофа на Чернобыльской АЭС унесла жизни огромного количества людей и оставила тяжёлое наследие. Казалось бы, произошедшая более трех десятилетий назад трагедия должна была всех заставить задуматься о последствиях, однако сегодня, когда идёт специальная военная операция, страна, больше всех пострадавшая от аварии, запускает ракеты в атомные электростанции, рискуя создать новую трагедию. Надеюсь, что денацификация и демилитаризация Украины навсегда ликвидирует тех, кто даёт команды на запуск ракет в сторону атомных реакторов, — сказал Ефим Фикс.

В мероприятии приняли участие ветераны-ликвидаторы, представители городского совета и администрации Симферополя, Главного управления МЧС России по Республике Крым, Крымской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», жители и гости крымской столицы.

Благочинный Симферопольского городского благочиния протоиерей Иоан Шиман провёл заупокойную литию по душам усопших жертв Чернобыльской катастрофы.

Под звуки духового оркестра присутствующие возложили цветы к Мемориалу.

В заключении память героев Чернобыля и жертв Чернобыльской трагедии почтили минутой молчания.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета РК и администрации Симферополя