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В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:29 26.04.2024

26 апреля в парке им. Юрия Гагарина крымской столицы прошел траурный митинг-реквием и возложение цветов к Мемориалу Жертвам Чернобыльской катастрофы.

В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

По словам первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Ефима Фикса, события 38-летней давности ещё раз напоминают нам, к чему может привести безрассудство.

Постигшая жителей бывшего Советского Союза и, прежде всего, Украины, Белоруссии и России катастрофа на Чернобыльской АЭС унесла жизни огромного количества людей и оставила тяжёлое наследие. Казалось бы, произошедшая более трех десятилетий назад трагедия должна была всех заставить задуматься о последствиях, однако сегодня, когда идёт специальная военная операция, страна, больше всех пострадавшая от аварии,  запускает ракеты в атомные электростанции, рискуя создать новую трагедию. Надеюсь, что денацификация и демилитаризация Украины навсегда ликвидирует тех, кто даёт команды на запуск ракет в сторону атомных реакторов, — сказал Ефим Фикс.

В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

В мероприятии приняли участие ветераны-ликвидаторы, представители городского совета и администрации Симферополя, Главного управления МЧС России по Республике Крым, Крымской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», жители и гости крымской столицы.

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В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Благочинный Симферопольского городского благочиния протоиерей Иоан Шиман провёл заупокойную литию по душам усопших жертв Чернобыльской катастрофы.

В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Под звуки духового оркестра присутствующие возложили цветы к Мемориалу.

В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

В заключении память героев Чернобыля и жертв Чернобыльской трагедии почтили минутой молчания.

В Крыму почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета РК и администрации Симферополя

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