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В Крыму почтили память жертв депортации народов Крыма
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Крыму почтили память жертв депортации народов Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:26 18.05.2025

Траурное мероприятие, посвященное годовщине депортации крымских народов, прошло у памятника «Жертвам депортации» в сквере на улице Вокзальная.

Почтить память депортированных народов пришли члены Правительства Севастополя, Законодательного Собрания Севастополя, Севастопольского благочиния, мусульманской и иудейской общин, Ассамблеи народов России, а также представители реабилитированных народов и национально-культурных обществ. Среди присутствующих была и молодежь.

Депортация — это судьбы людей, потерявших своих близких, дома. Людей, вынужденных начинать жизнь с нуля. Спустя годы мы с горечью вспоминаем события, когда тысячи людей были изгнаны с родной земли. Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы подобные трагедии больше не повторялись, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента внутренней политики Марию Вечера.

Севастопольцы почтили память жертв депортации минутой молчания, возложили цветы к обелиску.

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Историческая справедливость в отношении народов, подвергшихся депортации, была восстановлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписавшим Указ от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Напомним, в 2008 году в Севастополе был установлен памятник, каждая грань которого символизирует один из депортированных народов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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