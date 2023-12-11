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В у почтили память жертв массовых расстрелов нацистов

В Крыму почтили память жертв массовых расстрелов нацистов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:51 11.12.2023

В День памяти крымчаков и евреев, ставших жертвами массового расстрела нацистами в 1941-1943 годах, на 10-м километре автодороги «Симферополь – Феодосия» прошло траурное мероприятие, посвященное 82-й годовщине этой скорбной даты.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

Возложить цветы к обелиску и почтить память невинно погибших пришли заместитель главы Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, представители крымских национальных общин, духовенства разных конфессий и общественность.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

Как отметил Иван Шонус, крымский холокост — символ бесчеловечной жестокости, незаживающая рана и общая трагедия.

Наша святая обязанность — сохранить память о зверски убиенных, передать ее подрастающему поколению, пресекать любые попытки возрождения идеологии человеконенавистничества и нацизма, хранить мир и спокойствие на родной земле, — сказал он, выступая на митинге.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

Обращаясь к участникам траурного митинга, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа отметил, что преступления, совершённые нацистами, против целых народов никогда не будут забыты.

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Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

Подобные трагедии являются для нас уроком и наш с вами долг сделать всё возможное, чтобы они не повторялись. В памятные для нас дни еще раз хочу выразить слова искреннего сочувствия по поводу выпавших на долю народов тяжелейших испытаний и невосполнимых потерь, — подчеркнул председатель Госкомнаца Крыма.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

Участники траурного мероприятия возложили цветы к мемориалам, почтив память невинных жертв минутой молчания.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

С 11 по 13 декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны, произошло самое массовое истребление жителей полуострова по национальному признаку. На 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия в противотанковом рве в период с 6 по 17 декабря 1941 года были расстреляны около 18 тысяч ни в чем не повинных людей только за то, что они были этническими крымчаками и евреями, крымскими цыганами и мусульманами по вероисповеданию.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.

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