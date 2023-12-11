В Крыму почтили память жертв массовых расстрелов нацистов

В День памяти крымчаков и евреев, ставших жертвами массового расстрела нацистами в 1941-1943 годах, на 10-м километре автодороги «Симферополь – Феодосия» прошло траурное мероприятие, посвященное 82-й годовщине этой скорбной даты.

Возложить цветы к обелиску и почтить память невинно погибших пришли заместитель главы Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, представители крымских национальных общин, духовенства разных конфессий и общественность.

Как отметил Иван Шонус, крымский холокост — символ бесчеловечной жестокости, незаживающая рана и общая трагедия.

Наша святая обязанность — сохранить память о зверски убиенных, передать ее подрастающему поколению, пресекать любые попытки возрождения идеологии человеконенавистничества и нацизма, хранить мир и спокойствие на родной земле, — сказал он, выступая на митинге.

Обращаясь к участникам траурного митинга, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа отметил, что преступления, совершённые нацистами, против целых народов никогда не будут забыты.

Подобные трагедии являются для нас уроком и наш с вами долг сделать всё возможное, чтобы они не повторялись. В памятные для нас дни еще раз хочу выразить слова искреннего сочувствия по поводу выпавших на долю народов тяжелейших испытаний и невосполнимых потерь, — подчеркнул председатель Госкомнаца Крыма.

Участники траурного мероприятия возложили цветы к мемориалам, почтив память невинных жертв минутой молчания.

С 11 по 13 декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны, произошло самое массовое истребление жителей полуострова по национальному признаку. На 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия в противотанковом рве в период с 6 по 17 декабря 1941 года были расстреляны около 18 тысяч ни в чем не повинных людей только за то, что они были этническими крымчаками и евреями, крымскими цыганами и мусульманами по вероисповеданию.

Фото: пресс-служба Госсовета РК, Госкомнац РК и Еврейская религиозная община г. Симферополя.