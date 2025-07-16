В Крыму «Почётных доноров России» — более 6 тысяч человек

Донорство – акт человечности, спасающий жизни. На сегодняшний день общее число обладателей этого статуса на полуострове превысило 6 тысяч человек, – отметил Гоцанюк.

Для получения звания необходимо безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, либо плазму 60 раз, или их комбинацию в различных соотношениях.

В соответствии с законодательством, «Почетные доноры России» имеют право на ряд мер социальной поддержки. В частности, они могут рассчитывать на ежегодную денежную выплату в размере 18 747,77 руб., а также на внеочередное оказание медицинской помощи в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Кроме того, им предоставляется возможность взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года и первоочередно приобретать льготные путевки на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы.

Юрий Гоцанюк добавил:

Сегодня учреждения службы крови в Крыму оснащены современным оборудованием, и мы продолжаем усовершенствовать подходы к оказанию трансфузиологической помощи, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность для доноров.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым