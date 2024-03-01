В Крыму под поезд попала молоденькая девушка. Погибла

Вчера в 20:32 в Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера «Крымской железной дороги» о том, что на перегоне станций «Бахчисарай – Сирень» машинистом электропоезда «Симферополь — Севастополь» применено экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезд избежать не удалось, поездом травмирована женщина.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Крымского ЛУ МВД России на транспорте для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя. В ходе опроса машинист железнодорожного состава рассказал, что девушка неожиданно выбежала на железнодорожные пути, из-за здания, расположенного в непосредственной близости.

По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение. Транспортные полицейские жителям и гостям Республики Крым напоминают о мерах личной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Пользуйтесь только установленными переходами через железнодорожные пути. Не перебегайте через пути перед движущимся составом. Не передвигайтесь под вагонами. Не залазьте на вагоны, так как контактная сеть имеет напряжение в 27 000 вольт. Не используйте наушники для прослушивания музыки при движении вдоль и через железнодорожные пути. Не позволяйте детям играть возле объектов железной дороги.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте