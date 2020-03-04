В Крыму (под Судаком) установят первый опреснитель морской воды

Пилотную установку по опреснению морской воды планируют построить в Крыму в одном из приморских поселков (Весёлое или Морское) близ Судака. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Он отметил, что опреснение морской воды обойдется для потребителей дороже. По его словам, себестоимость одного кубометра опреснения воды, по предварительным расчетам, составляет свыше 85 рублей, тогда как сейчас стоимость воды для потребителей составляет 31,55 рублей.

Для мелиорации это вообще не подойдет. Это астрономическая сумма. Для бытовых нужд воды пока достаточно. Но, пилотный проект, совместно с рядом предприятий, которые входят в фонд «Сколково», разрабатываем. После ее испытания будет понятна целесообразность и необходимость их строительства, — подчеркнул Аксёнов.

Глава Республики не уточнил сроков строительства установки.

Кроме того, проектируются станции водоочистки в Красноперекопске и Евпатории мощностью 15 тысяч и 45 тысяч кубометров в сутки. Работы будут закончены в 2022 году. Сергей Аксёнов подчеркнул, что в ближайшее время будут разрабатываться и проектироваться новые станции водоочистки.

В Крыму все еще существует дефицит водных ресурсов, особенно после перекрытия Северо-Крымского водного канала. Сейчас совместно с Академией наук Республики Крым происходит формирование водного каркаса Республики… Как только будет понятен объем добычи подземных вод, в том числе в сельских районах, будут разрабатываться и проектироваться станции водоочистки. Все мероприятия на данном этапе находятся под контролем, — пояснил Глава РК.

Он напомнил, что в рамках реализации национальных проектов предусмотрено выделение 3,58 млрд. рублей с целью обеспечения качественной питьевой водой 86,2% жителей Крыма.

Сейчас обеспеченность качественной водой в Крыму составляет 77%. Наиболее необеспеченными качественной питьевой водой городами в этом плане являются Евпатория, Саки, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы.