В Крыму подано более 900 исков для отчуждения земель иностранцев в приграничье

Министерством инициировано свыше 900 исков о понуждении иностранных граждан по отчуждению земельных участков на приграничных территориях Республики Крым во исполнение, — сообщила она.
По данным министра, из них 324 исполнительных документа уже передано в службу судебных приставов для принудительной продажи участков на публичных торгах.
По указу президента РФ от 20 марта 2020 года в перечень приграничных территорий вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где нерезидентам РФ запрещается владеть землей на праве собственности.
источник: ТАСС
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С тегами: земля в Крыму