В Крыму подано более 900 исков для отчуждения земель иностранцев в приграничье

Министерство имущества и земельных отношений Республики Крым совместно с прокуратурой региона с 2022 года подало свыше 900 исков в суд о понуждении иностранцев провести отчуждение земельных участков, расположенных на приграничных территориях региона, сообщила

Министерством инициировано свыше 900 исков о понуждении иностранных граждан по отчуждению земельных участков на приграничных территориях Республики Крым во исполнение, — сообщила она.

По данным министра, из них 324 исполнительных документа уже передано в службу судебных приставов для принудительной продажи участков на публичных торгах.

По указу президента РФ от 20 марта 2020 года в перечень приграничных территорий вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где нерезидентам РФ запрещается владеть землей на праве собственности.

источник: ТАСС