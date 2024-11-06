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В Крыму подано более 900 исков для отчуждения земель иностранцев в приграничье
фото: pxhere.com

В Крыму подано более 900 исков для отчуждения земель иностранцев в приграничье

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 06.11.2024

Министерство имущества и земельных отношений Республики Крым совместно с прокуратурой региона с 2022 года подало свыше 900 исков в суд о понуждении иностранцев провести отчуждение земельных участков, расположенных на приграничных территориях региона, сообщила ТАСС глава Минимущества РК Лариса Кулинич.

Министерством инициировано свыше 900 исков о понуждении иностранных граждан по отчуждению земельных участков на приграничных территориях Республики Крым во исполнение, — сообщила она.

По данным министра, из них 324 исполнительных документа уже передано в службу судебных приставов для принудительной продажи участков на публичных торгах.

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По указу президента РФ от 20 марта 2020 года в перечень приграничных территорий вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где нерезидентам РФ запрещается владеть землей на праве собственности.

источник: ТАСС

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