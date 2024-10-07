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В Крыму подчёркивают: запасов топлива для населения достаточно
фото: pikist.com

В Крыму подчёркивают: запасов топлива для населения достаточно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:06 07.10.2024

Республика Крым и Севастополь обладают достаточным объемом топлива для обеспечения им населения. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

На сегодняшний день запасы топлива для <…> жителей Крыма и Севастополя имеются в достаточном объеме. Мониторинг проводится ежедневно совместно с курирующими федеральными ведомствами, — сообщил Воронкин. 

источник: ТАСС

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