В Крыму подчёркивают: запасов топлива для населения достаточно

Республика Крым и Севастополь обладают достаточным объемом топлива для обеспечения им населения. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
На сегодняшний день запасы топлива для <…> жителей Крыма и Севастополя имеются в достаточном объеме. Мониторинг проводится ежедневно совместно с курирующими федеральными ведомствами, — сообщил Воронкин.
источник: ТАСС
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