В Крыму подешевел бензин... Аж на 6%

Крым и Севастополь занимают 63 и 51 места соответственно в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, подготовленного
Также статистики подсчитали, что на одну зарплату крымчанина можно приобрести около 635 литров бензина, а заработной платы севастопольца хватит на 673 литра, — отмечают эксперты.
В тройку регионов с самым доступным бензином вошли Ямало-Ненецкий автономной округ и Москва, где стоимость бензина составляет 41,65 и 42,47 руб. Меньше всего топлива смогут приобрести в Карачаево-Черкессии, где жители на свою заработную плату могут позволить себе приобрести 525 литров бензина по 44,2 рубля. Также высокие цены и низкие зарплаты зафиксировали в Дагестане и Кабардино-Балкарии.
Летом 2018 года, напомним, Крым в аналогичном рейтинге занял 77 место, а Севастополь – 69.
Жители республики на свои среднемесячные зарплаты могут купить в 3,5 раза меньше бензина, чем автолюбители из Ямало-Ненецкого автономного округа. В августе 2019 года на зарплату крымчанина можно было заправить машину 581 литром АИ-92. При этом его средняя стоимость равна 45 рублей 33 копейки и снизилась к результатам января на 3,4%, — отмечают журналисты РИА Новости Крым.