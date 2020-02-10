В Крыму подешевел бензин... Аж на 6%

Крым и Севастополь занимают 63 и 51 места соответственно в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, подготовленного РИА Новости . Согласно исследованию, средняя стоимость бензина на Крымском полуострове составляет 44,27 рубля за литр. Падение стоимости топлива достигает почти 6%.

Также статистики подсчитали, что на одну зарплату крымчанина можно приобрести около 635 литров бензина, а заработной платы севастопольца хватит на 673 литра, — отмечают эксперты.

В тройку регионов с самым доступным бензином вошли Ямало-Ненецкий автономной округ и Москва, где стоимость бензина составляет 41,65 и 42,47 руб. Меньше всего топлива смогут приобрести в Карачаево-Черкессии, где жители на свою заработную плату могут позволить себе приобрести 525 литров бензина по 44,2 рубля. Также высокие цены и низкие зарплаты зафиксировали в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Летом 2018 года, напомним, Крым в аналогичном рейтинге занял 77 место, а Севастополь – 69.