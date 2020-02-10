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Официально: предпосылок для снижения цены на бензин в России нет. А для повышения?

В Крыму подешевел бензин… Аж на 6%

Опубликовал: КрымPRESS в Цены в Крыму 11:33 10.02.2020

Крым и Севастополь занимают 63 и 51 места соответственно в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, подготовленного РИА Новости. Согласно исследованию, средняя стоимость бензина на Крымском полуострове составляет 44,27 рубля за литр. Падение стоимости топлива достигает почти 6%.

Также статистики подсчитали, что на одну зарплату крымчанина можно приобрести около 635 литров бензина, а заработной платы севастопольца хватит на 673 литра, — отмечают эксперты. 

В тройку регионов с самым доступным бензином вошли Ямало-Ненецкий автономной округ и Москва, где стоимость бензина составляет 41,65 и 42,47 руб. Меньше всего топлива смогут приобрести в Карачаево-Черкессии, где жители на свою заработную плату могут позволить себе приобрести 525 литров бензина по 44,2 рубля. Также высокие цены и низкие зарплаты зафиксировали в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Летом 2018 года, напомним, Крым в аналогичном рейтинге занял 77 место, а Севастополь – 69.

Жители республики на свои среднемесячные зарплаты могут купить в 3,5 раза меньше бензина, чем автолюбители из Ямало-Ненецкого автономного округа. В августе 2019 года на зарплату крымчанина можно было заправить машину 581 литром АИ-92. При этом его средняя стоимость равна 45 рублей 33 копейки и снизилась к результатам января на 3,4%, — отмечают журналисты РИА Новости Крым.

В Крыму подешевел бензин... Аж на 6%

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