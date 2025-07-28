В Крыму подешевели овощи и подорожал бензин. Что делает турпоток

В Крыму подешевели овощи и куриное яйцо и подорожал бензин, при этом в целом цены сохраняются на стабильном уровне. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Крыма Анатолий Гук.

На сегодняшний день резких скачков цен на продукты питания мы не наблюдаем. Наоборот, мы наблюдаем тенденцию снижения цен на овощную группу товаров, поскольку уже начался сезон сбора урожая – это в основном овощи борщевого набора. Остальные позиции у нас на стабильном уровне, – заявил Гук.

Снижение цен также отмечается на куриное яйцо в связи с увеличением в Крыму поголовья кур-несушек. По данным Крымстата, сейчас в республике стоимость яиц до 20% ниже, чем в соседних регионах, заявил гость эфира.

При этом из-за трудной логистики отмечается небольшой рост цен на топливо, что связано с логистикой, – констатировал начальник профильного управления.

С учетом притока туристов повышения цен в Крыму не фиксируется, заверяет он. Представители министерства проводят регулярные совместные с администрациями муниципалитетов мониторинги цен на социально значимые товары. Сейчас в отдельных торговых сетях Крыма в этом перечне значатся до 93 позиций.

Мы выходим, смотрим, что люди покупают чаще. Формируем перечень и раз в квартал проводим работу с торговыми сетями по расширению данного перечня товаров это касается как продовольственной группы так и непродовольственной, в том числе – бытовая химия, – рассказал гость эфира.

Он напомнил, что в Крыму действуют Меморандумы о взаимопонимании между властями региона и торговыми сетями, которые обязуются сохранять торговые наценки на группу социальных товаров не выше 5%. Соблюдение этих меморандумов также мониторят. Товары по социальной цене нужно искать по синим ценникам, напомнил Гук. Качество товаров под синими ценниками тоже проверяют – оно соответствует стандартам.

Цены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива на Кубани более чем на 1,5 рубля. О достижении соответствующей договоренности с трейдерами ранее сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

источник: РИА Новости Крым