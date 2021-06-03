В Крыму подготовили реестр отелей и санаториев республики

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило перечень официальных средств размещения Крыма. Список опубликован на официальном туристическом портале Travel Crimea .

В перечень включены более тысячи санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, курортных комплексов Крыма. Они расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах.

Список составлен таким образом, чтобы было удобно найти контактную информацию по интересующему объекту: адрес, телефоны, электронную почту, сайт. Перед бронированием места отдыха рекомендуем туристам воспользоваться официальным списком. Ознакомиться с ним можно здесь

Мы делаем отдых туриста в Крыму максимально комфортным. А это еще один этап системного подхода к построению еще и безопасного отдыха, в том числе и в информационной среде. Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов – двойников или сайтов посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК главу ведомстваВадима Волченко.

При этом, в случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться на бесплатную круглосуточную Горячую линию министерства 8 (800) 511-80-18 и получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Либо написать в официальные аккаунты министерства в социальных сетях или на почту shtab@mtur.rk.gov.ru.

Кроме того, в рамках подготовки к летнему курортному сезону разработан информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму» для обратной связи с крымчанами и туристами, находящимися на отдыхе в республике.