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В Крыму подготовлен к работе первый обсерватор для пациентов с коронавирусом
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму подготовлен к работе первый обсерватор для пациентов с коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:33 25.03.2020

Первый в Крыму обсерватор, подготовленный к работе, расположен на базе ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница».

Развернутый на территории санатория обсерватор находится в двухэтажном здании, состоит из 22 номеров с максимальной вместимостью на 120 человек. В номерах имеются телевизоры и доступ к интернету через WI-FI. В обсерваторе подведено холодное и горячее водоснабжение и отопление. Организована доставка горячей пищи. Обсерватор укомплектован дежурными терапевтами, дежурными медсестрами и санитарками. Подготовлены все необходимые материалы для диагностики, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. —  Территория находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение внутри обсерватора и по периметру территории. Имеется тревожная кнопка вызова Росгвардии.

 

 

В Крыму подготовлен к работе первый обсерватор для пациентов с коронавирусом

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