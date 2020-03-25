В Крыму подготовлен к работе первый обсерватор для пациентов с коронавирусом

Первый в Крыму обсерватор, подготовленный к работе, расположен на базе ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница».

Развернутый на территории санатория обсерватор находится в двухэтажном здании, состоит из 22 номеров с максимальной вместимостью на 120 человек. В номерах имеются телевизоры и доступ к интернету через WI-FI. В обсерваторе подведено холодное и горячее водоснабжение и отопление. Организована доставка горячей пищи. Обсерватор укомплектован дежурными терапевтами, дежурными медсестрами и санитарками. Подготовлены все необходимые материалы для диагностики, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. — Территория находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение внутри обсерватора и по периметру территории. Имеется тревожная кнопка вызова Росгвардии.