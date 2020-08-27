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В Крыму подорожает хлеб. Пекари говорят: из-за муки
Фото: newslab.ru

В Крыму подорожает хлеб. Пекари говорят: из-за муки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 27.08.2020

Цены на хлебобулочные изделия крупнейшего республиканского производителя АО «Крымхлеб» вырастут в среднем на 7-10%. Не одномоментно, по чуть-чуть за полгода. Социальных сортов повышение не коснется, но настроения новость не повышает — в Крыму цены на хлеб были два года стабильными.

Вопрос поднятия цен для нас тяжелый и не очень приятный, поскольку такая мера всегда сказывается на потребительском спросе, — рассказал гендиректор АО «Крымхлеб» Андрей Ванжега.

Причина подорожания – выросшие цены на муку, те, в свою очередь, отреагировали на курс доллара и стоимость зерна. Вторая сторона медали – низкая рентабельность (2%) самого предприятия. 85 процентов всех доходов уходит на закупку сырья и зарплату. При этом в последний раз цены на хлебобулочные изделия в Крыму повышались 2 года назад.

И вот в 2020-м, дабы не стать убыточным, «Крымхлеб» повышает цены. Примерно, на 2 рубля за одно изделие. Это уже согласовано и с республиканским минсельхозом, и с Общественной палатой Крыма.

В целом рост составит от семи до одиннадцати процентов в зависимости от сорта хлеба. Повышение произойдет не сразу, а растянется примерно на полгода, —  уточнил Андрей Ванжега.

Он акцентировал внимание, что повышение не коснется социального (дотационного) хлеба (по 9 рублей за «кирпичик»).

По материалам РИА Новости и «Российской газеты».

 

В Крыму подорожает хлеб. Пекари говорят: из-за муки

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