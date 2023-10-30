В Крыму подорожает такси. Казалось бы, куда еще… ан нет, закон суров

Крымский парламент принял закон, регулирующий сферу перевозок пассажиров и багажа в такси на территории региона. По сути, это калька с Федерального закона, вступившем в силу еще 1 сентября. Казалось бы, благое дело – законодательный акт определяет требования, предъявляемые к легковым такси и к перевозчику, порядок размещения информации региональных реестров, а также закрепляет особенности организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов.

Но… новый закон предъявляет ряд требований к организации перевозок такси и к самим таксистам, решать которые бизнес будет за счет клиентов. Не исключено, что цены на такси (и без того в Крыму очень высокие) будут расти. Заранее объясняем, на что будут тратиться (и жаловаться) таксисты.

Так, водители такси, работающие в Крыму, для обеспечения безопасности и качества перевозок пассажиров обязаны будут получить электронные разрешения на свою деятельность по трём реестрам: для транспортных средств, имеющих право оказывать услугу, для перевозчиков легкового такси и для транспортных компаний.

Увеличению доходной части бюджета будет способствовать обязательная регистрация перевозчиков на территории Республики, — объяснили в Госсовете Крыма, не пояснив, откуда достанут деньги таксисты, которые увеличат бюджет РК.

При этом автомобили должны быть оборудованы специальной информационной системой для приема заказов, а перевозчик должен быть зарегистрирован на территории Крыма. Цветовая гамма кузова легкового такси должна быть белой, желтой, серой (серебристой) или черной.

Кроме того, у легкового такси должен быть электрический двигатель либо двигатель внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса. С 2025 по 2027 год класс автомобилей, допущенных к работе в такси, будет постепенно повышаться до уровня не ниже пятого экологического класса, — отметили в крымском парламенте.

Местным властям тоже придется и раскошелиться, и пошевелиться: создать цифровые базы данных, нарисовать парковочные места…

При организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси исполнительные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии со своими полномочиями предусматривают организацию парковок (парковочных мест) для легковых такси в местах повышенного спроса на перевозки пассажиров и багажа – у аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов (автостанций), объектов культуры, медицинских организаций и других объектов.

Реализация данного закона позволит оцифровать и ввести в цифровую экономику сферу легкового такси в Крыму. Также будет оцифрована вся база данных — более 16 тысяч разрешений, которая уже имеется в министерстве транспорта, — подчеркнули в крымском парламенте.