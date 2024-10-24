В Крыму подошли к концу соревнования по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024»

Команда, состоящая из четырех участников (Олег Макушин, Сергей Иванов, Юрий Кормаков и Анна Скороход), продемонстрировала высокие результаты. В классе «Хобби» Олег Макушин занял 2 место, в то время как Анна Скороход также получила серебро в классе «Леди».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

