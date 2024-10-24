В Крыму подошли к концу соревнования по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024»
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
12:33 24.10.2024
спорт в Крыму 2024-10-24
Команда ВСК АМС «Ялта-Спорт» под руководством председателя Анны Скороход приняла участие в 8-м традиционном открытом турнире по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024» и III этапе Кубка Республики Крым. Соревнования организованы РОО «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма» при поддержке Администрации Бахчисарайского района и Федерации автоспорта г. Севастополя.
Команда, состоящая из четырех участников (Олег Макушин, Сергей Иванов, Юрий Кормаков и Анна Скороход), продемонстрировала высокие результаты. В классе «Хобби» Олег Макушин занял 2 место, в то время как Анна Скороход также получила серебро в классе «Леди».
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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