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В Крыму подошли к концу соревнования по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024»

В Крыму подошли к концу соревнования по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:33 24.10.2024

Команда ВСК АМС «Ялта-Спорт» под руководством председателя Анны Скороход приняла участие в 8-м традиционном открытом турнире по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024» и III этапе Кубка Республики Крым. Соревнования организованы РОО «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма» при поддержке Администрации Бахчисарайского района и Федерации автоспорта г. Севастополя.

Команда, состоящая из четырех участников (Олег Макушин, Сергей Иванов, Юрий Кормаков и Анна Скороход), продемонстрировала высокие результаты. В классе «Хобби» Олег Макушин занял 2 место, в то время как Анна Скороход также получила серебро в классе «Леди».

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В Крыму подошли к концу соревнования по кросс-кантри эндуро «Кубок Бахчисарай-2024»

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
 

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