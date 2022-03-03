В Крыму подсчитали: урожай винограда в 2021 года стал рекордным за последние семь лет

В Крыму валовой сбор винограда в 2021 году превысил 122 тыс. тонн, что стало самым высоким результатом за последние семь лет, в том числе благодаря финансовой поддержке аграриев. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

На поддержку сельского хозяйства в 2021 году выделено 2,4 млрд. руб., из них из федерального бюджета – 2,3 млрд. руб. В результате производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 19,3% и составило более 71,5 млрд. рублей, что связано с ростом производства продукции растениеводства на 36,2%, — сообщила Ирина Кивико.

По ее словам, крымскими аграриями собрано свыше 1,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году, плодоягодной продукции собрано в 1,3 раза больше – около 164 тыс. тонн.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!