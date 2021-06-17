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В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 17.06.2021

МЧС распространило очередное штормовое предупреждение в Крыму на пятницу, 18 июня. На полуострове ожидаются ливни, грозы, шквалы. Напомним, в Республике сегодня был введен режим ЧС регионального масштаба. По данным крымского гидрометцентра, в Керчи за сутки (!) выпало 82 мм осадков, в Белогорске — 88 мм, в районе Керченского пролива зафиксировано 73 мм, в Мысовом — 43 мм, а в Симферополе — 28 мм.

В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

Параллельно устранению последствий разгула стихии (особенно на востоке Крыма) продолжается подсчет ущербы. Глава РК Сергей Аксенов пообещал, что местные власти компенсируют ущерб крымчанам. Пока не совсем ясно, коснется ли это пострадавших автолюбителей, чьи машины затопило.

В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

Сельчанам повезло больше – в пострадавшие населенные пункты уже выехали специалисты для участия в проведении подворовых обходов и установлению ущерба, причиненного населению в связи с затоплением домовладений.

В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

Главное, пострадавших (погибших и раненых) в результате непогоды нет. А завтра… будет легче. Синоптики уверяют: циклон теряет силу не по дням, а по часам. О погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

Фото: Facebook и KERCH.COM.RU.

В Крыму подсчитывают ущерб от непогоды и готовятся к новым ливням

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