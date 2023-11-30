В Крыму подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Сумма приближается к полутора миллиардам

И это не предел.

Ущерб, нанесенный Крыму в результате прошедшего шторма, — значительный, подчеркивают власти. По информации главы крымского парламента Владимира Константинова, на сегодняшний день профильные службы продолжают подсчитывать урон, нанесенный нашей инфраструктуре, имуществу крымчан. Эта работа осложняется тем, что во многих случаях вода еще не отступила, а следовательно — невозможно добраться до нужных объектов.

К повреждённой инфраструктуре относятся подтопленные общественные территории, дороги и дворы, затопленные многоквартирные и частные дома, повреждённые берегоукрепительные сооружения, набережные, сети электроснабжения и многие другие объекты.

Предварительно… До сих пор без электроснабжения остаются свыше 10 тысяч абонентов, большая часть которых — в Сакском (3,5 тыс. чел.), Черноморском (2 тыс. чел.) Симферопольском (1,3 тыс. чел.), Белогорском (0,8 тыс. чел.), Бахчисарайском (0,6 тыс. чел.) районах. Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение. В работах задействованы 175 бригад, 512 человек, 185 единиц техники.

Шторм подтопил 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 100 приусадебных участков. Эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей.

В результате урагана упало более 2300 деревьев, силами коммунальных служб почти все они уже убраны.

Установлено повреждение и затекание кровель на 741 объекте, в том числе МКД – 388, социальные объекты – 217, частные дома – 136. По информации министерства образования, науки и молодёжи РК, повреждены кровли в 79 образовательных учреждениях. Потребность на восстановительные работы составляет около 200 миллионов рублей, — отметил Владимир Константинов.

На вчерашний день, по информации исполнительных органов, подтвердился ущерб на сумму 1 млрд. 349 млн. 27 тысяч 855 рублей. Сумма ущерба уточняется и дополняется.