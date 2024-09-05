В Крыму подтопленными остаются 17 домовладений и 70 приусадебных участков

Обстановка по подтоплениям в Республике Крым стабилизировалась, подтопленными остаются 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков в селе Кондратьево в Джанкойском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

4 сентября в пресс-службе регионального главка МЧС России по состоянию на 20:00 мск сообщали о подтоплении 25 частных домов и 134 придомовых территорий в Джанкойском и Красноперекопском районах. В городском округе Джанкой и в Ленинском районе были также зафиксированы три происшествия с повреждением кровли. Ночью подтопленными оставались около 70 придомовых территорий в селе Кондратьево Джанкойского района Крыма.

На данный момент обстановка на территории Джанкойского района в результате выпавших обильных осадков стабилизировалась. <…> Подтопленными остаются 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков в селе Кондратьево. Вода быстро уходит с придомовых территорий и частных домовладений. Работы по откачке воды из жилых домов и придомовых территорий продолжаются, — говорится в сообщении.

Всего для ликвидации последствий привлечено 138 человек и 52 единицы техники, 19 мотопомп, 3 плавсредства.

Отмечается, что на территории Красноперекопского и Джанкойского района 4 сентября выпало 40 мм осадков, в Джанкойском районе — град до 12 мм.

В Крыму 2-4 сентября было объявлено штормовое предупреждение в связи сильными локальными ливнями, грозами, градом со шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Спасатели предупреждали о возможных авариях на объектах энергетики и подтоплениях.

источник: ТАСС