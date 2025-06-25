В Крыму подведены итоги первого конкурса проектов студенческого инициативного бюджетирования

Подведение итогов конкурса-2025 состоялось в рамках заседания конкурсной комиссии, работу которого возглавила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, конкурс «Студенческая инициатива Крыма» запущен в мае этого года с целью формирования гражданской компетентности и активной жизненной позиции студентов путем организации их участия в определении приоритетов расходования бюджетных средств, направленных на событийные и профессионально-направленные мероприятия.

В конкурсе приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым.

Фактически в конкурсе попробовали свои силы 36 крымских учебных заведений, среди которых был 1 вуз (речь идет о Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова), 29 республиканских учреждений среднего профессионального образования (речь идет о колледжах и техникумах) и 6 их структурных подразделений и филиалов. Это около 88% от общего количества возможных участников, что, на мой взгляд, весьма здорово для первого раза, — подчеркивает Ирина Кивико.

Она уточнила, что к конкурсному отбору допущены 44 из 45 поступивших заявок, которые и стали победителями по условиям конкурса. Общий объем средств на реализацию проектов-победителей из бюджета республики составил более 20 млн руб.

Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе — прием проектов участников конкурса, на втором этапе — экспертные группы провели оценку публичной защиты инициативных проектов.Оба этапа предполагали бальную оценку, сумма по которым сформировала общий рейтинг проектов для определения победителей.

По итогам общего рейтинга, при 100 бальной системе оценки, основная масса проектов (80%, или 35 работ) набрали от 60 до 80 баллов. По 6 проектам, набравшим ниже 60 баллов, отмечен недостаточный уровень подготовки.

Высший балл, а это 86,9, в конкурсе получил проект Керченского медицинского колледжа им. Г. К. Петровой. Помимо него еще только 3 проекта, которые в целом оценены выше 80 баллов, – прокомментировала Ирина Кивико.

В этом году студенты отдали предпочтение следующим направлениям проектов, ориентированных на событийные и профессионально-направленные мероприятия:

организация студенческих пространств — 14 проектов; в сфере средств массовой информации — 10 проектов; в сфере образования и в сфере физической культуры – по 7 проектов; в сфере туризма — 3 проекта; в сфере культуры — 2 проекта; в сфере технологических стартапов — 1 проект.

Хочется выразить слова глубокой признательности и благодарности руководителям и профессорско-преподавательскому составу профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования республики за оказанную поддержку своим студентам и, конечно, экспертам за проведенную профессиональную оценку проектов в сфере молодежной политики, — подытожила в заключение мероприятия Ирина Кивико.

С презентацией об итогах конкурса и протоколом конкурсной комиссии можно ознакомиться здесь.

Справочно: Реализация проектов студенческого инициативного бюджетирования регламентируется нормами Закона Республики Крым от 22.04.2022 № 277-ЗРК/2022 (ред. от 26.03.2025) «О молодежной политике в Республике Крым», постановления Совета министров Республики Крым от 30.04.2025 № 261 «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсного отбора инициативных проектов в сфере молодежной политики для получения финансовой поддержки из бюджета Республики Крым», приказа Минфина Республики Крым от 30.04.2025 № 88 «Об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов в сфере молодежной политики».

По информации пресс-службы Министерства финансов РК