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Подведены итоги Республиканского конкурса «Книга моего народа»

В Крыму подведены итоги Республиканского конкурса «Книга моего народа»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:54 07.11.2024

В Крыму подведены итоги Республиканского конкурса творческих работ молодых читателей «Книга моего народа». Проект реализован Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского при поддержке Министерства культуры Крыма и направлен на приобщение молодежи к изучению, сохранению и распространению знаний о многонациональной литературе Крыма.

Конкурсной комиссией рассмотрены свыше тридцати работ в трех номинациях. При отборе учитывались индивидуальная и аргументированная позиция автора, оригинальность подачи материала, художественные достоинства, общее эмоциональное впечатление.

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Победители будут награждены в преддверии Международного дня толерантности. С их именами можно ознакомиться на сайте республиканской библиотеки.

Творческий проект продолжится в 2025 году и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подведены итоги Республиканского конкурса «Книга моего народа»

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры Республики Крым.

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