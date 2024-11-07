В Крыму подведены итоги Республиканского конкурса «Книга моего народа»

Конкурсной комиссией рассмотрены свыше тридцати работ в трех номинациях. При отборе учитывались индивидуальная и аргументированная позиция автора, оригинальность подачи материала, художественные достоинства, общее эмоциональное впечатление.

Победители будут награждены в преддверии Международного дня толерантности. С их именами можно ознакомиться на сайте республиканской библиотеки.

Творческий проект продолжится в 2025 году и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры Республики Крым.