Мероприятия проведены сотрудниками МВД по Республике Крым совместно с региональным УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

По результатам плодотворной работы выявлено и пресечено 840 фактов нарушения миграционного законодательства, из которых 665 нарушений пребывания на территории Российской Федерации и более 170 незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Республики Крым.

Основные нарушения КоАП РФ зафиксированные в ходе проведения проверок на стройках, в торговых точках, точках общественного питания и дали свои:

1) 340 фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания (проживания) в Российской Федерации (статья 18.8 КоАП РФ);

2) 280 фактов неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного вчера (статья 18.9 КоАП РФ);

3) 100 факты привлечения юридическими лицами к осуществлению незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и нарушения, связанные с незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

На основании изложенного, сотрудниками полиции приняты соответствующие меры, по результатам которых виновные лица понесли предусмотренное законодательством Российской Федерации наказание.

Помимо административного штрафа, составившего общую сумму более 2,5 млн. рублей, вынесены дополнительные виды наказания для 49 нарушителей миграционного законодательства:

1) в отношении 19 иностранных граждан вынесено решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации;

2) в отношении 30 иностранных граждан вынесено решение о самостоятельном контролируемом выезде.

Кроме того, указанным виновным лицам впоследствии грозит закрытие въезда на территорию Российской Федерации сроком до 5 лет.

Сотрудниками полиции участвующими в мероприятии задокументировано и передано 14 материалов в соответствующие территориальные органы ОВД для принятия процессуального решения о возбуждении уголовных дел по статьям 322.1, 322.3, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хотим обратить внимание жителей полуострова, что на территории Республики Крым продолжается работа с целью обеспечения миграционной безопасности и контроля за соблюдением законодательства в этом направлении! — отмечают в пресс-службе ведомства.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым