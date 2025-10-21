В Крыму подвели итоги грантовой программы «Серебряный старт»

За 10 дней участники на базе Центра «мой бизнес» освоили основы финансового планирования, налогообложения и бизнес-моделирования, а в финальный день защитили свои бизнес-идеи перед экспертной комиссией.

Программа не ограничивается только образовательными модулями. Участники получают консультации экспертов, помощь в подготовке бизнес-планов, возможность работать с опытными наставниками.

По итогам защиты в Симферополе финансовую поддержку в размере 150 тыс. рублей получил проект Игоря Гладких – запуск производства сувениров из мозаики. Средства будут направлены на стартовые расходы и развитие производства.

Победитель регионального этапа конкурса получил право принять участие в отборе на Федеральный этап программы и выиграть дополнительный грант в размере 500 тыс. рублей.

Мы видим огромный потенциал в людях старшего возраста. Их опыт, мудрость и целеустремленность – это залог успешного старта. Программа «Серебряный старт» помогает превратить мечты в реальность, предоставив необходимые знания, инструменты и финансовую поддержку для развития собственного бизнеса, — подчеркнула Ирина Кивико.

Организатор программы – Минэкономразвития России. Цель «Серебряного старта» – помочь начинающим предпринимателям зрелого возраста сформировать практические компетенции и превратить идеи в устойчивые проекты.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК