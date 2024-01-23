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В у подвели итоги конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

В Крыму подвели итоги конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 13:50 23.01.2024

В Крымском этнографическом музее состоялось подведение итогов конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!».

В Крыму подвели итоги конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

Конкурс детского рисунка и рождественских елочных игрушек среди учеников общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанников дошкольных и других детских учреждений Крыма проведен по благословению Главы Крымской митрополии, Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

В Крыму подвели итоги конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

В музее 19 декабря была открыта выставка работ участников творческого проекта, организованная при поддержке министерства культуры РК и ставшая результатом сотрудничества Симферопольской и Крымской епархии и Крымского этнографического музея.

Участниками выставки стали представители различных городов и районов полуострова, а вниманию посетителей было представлено порядка 900 работ, среди которых как индивидуальное, так и коллективное творчество. В течение работы выставки посетители принимали участие в голосовании, которое началось в день открытия. Кроме профессиональной комиссии детские работы традиционно оценивали их ровесники-зрители, – сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В Крыму подвели итоги конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

По результатам голосования определены победители по четырем номинациям: «Приз зрительских симпатий», «Лучший рисунок», «Лучшая новогодняя ёлка», «Лучшая поделка». Победители в заявленных номинациях были награждены дипломами.

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Ярким украшением мероприятия стало выступление учащихся Кольчугинской школы №1 им. Г.Н. Авраамова, Симферопольской районной ДШИ, Центра детского и юношеского творчества, Воскресной школы при храме Рождества Христова с. Кольчугино.

В Крыму подвели итоги конкурса «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

Имена победителей творческого проекта опубликованы на сайте Крымского этнографического музея.

Фото: Крымский этнографический музей. 

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