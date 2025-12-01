В Крыму подвели итоги образовательного проекта «Мой бизнес. Класс»

Сегодняшнее событие – это яркое подтверждение того, как важно инвестировать в будущее нашей республики, поддерживая молодое поколение. Проект «Мой бизнес. Класс» не просто дает школьникам знания о финансах и предпринимательстве, он формирует гибкие навыки: самостоятельность, критическое мышление, умение работать в команде и «создавать» собственные рабочие места. Эти навыки станут прочным фундаментом для их дальнейшего успешного пути, будь то в бизнесе, государственной службе или любой другой сфере, — отметила Ирина Кивико.

Проект начал свой путь с выездных презентационных уроков, которые прошли в шести образовательных организациях, собрав более 160 учащихся. Сегодняшнее итоговое мероприятие стало кульминацией образовательного марафона, собрав более 40 самых активных участников из разных уголков Крыма.

Справка: Проект «Мой бизнес. Класс» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и ставит своей целью формирование у молодежи предпринимательского мышления и подготовку к будущей профессиональной деятельности. С 2023 года программа охватила более 20 муниципальных образований Республики Крым, вовлекая ежегодно свыше 300 учащихся.