В Крыму подвели итоги образовательного проекта «Мой бизнес. Класс»
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

01.12.2025

В Крыму подведены итоги образовательного проекта «Мой бизнес. Класс», который уже третий год подряд помогает старшеклассникам развивать предпринимательские навыки и финансовую грамотность. На торжественной церемонии награждения победителей с приветственным словом выступила Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Сегодняшнее событие – это яркое подтверждение того, как важно инвестировать в будущее нашей республики, поддерживая молодое поколение. Проект «Мой бизнес. Класс» не просто дает школьникам знания о финансах и предпринимательстве, он формирует гибкие навыки: самостоятельность, критическое мышление, умение работать в команде и «создавать» собственные рабочие места. Эти навыки станут прочным фундаментом для их дальнейшего успешного пути, будь то в бизнесе, государственной службе или любой другой сфере, — отметила Ирина Кивико.

Проект начал свой путь с выездных презентационных уроков, которые прошли в шести образовательных организациях, собрав более 160 учащихся. Сегодняшнее итоговое мероприятие стало кульминацией образовательного марафона, собрав более 40 самых активных участников из разных уголков Крыма.

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Справка: Проект «Мой бизнес. Класс» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и ставит своей целью формирование у молодежи предпринимательского мышления и подготовку к будущей профессиональной деятельности. С 2023 года программа охватила более 20 муниципальных образований Республики Крым, вовлекая ежегодно свыше 300 учащихся.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

