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В Крыму подвели итоги онлайн-фотоконкурса «Любимый учитель»

В Крыму подвели итоги онлайн-фотоконкурса «Любимый учитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Конкурсы в Крыму 13:07 05.06.2023

Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова подвела итоги межрегионального онлайн фотоконкурса «Любимый учитель», организованного в рамках Года педагога и наставника.

Творческий проект направлен на популяризацию профессии педагога, формирование положительного мнения о современном учителе среди детей и подростков, а также укрепление связи между поколениями. Всего на конкурс поступили 93 заявки из 13 регионов Республики Крым и Курганской области.

Рассмотрев представленные на фотоконкурс работы, жюри определило победителей. В возрастной категории 7-9 лет победу одержала Эмилия Аметова, в возрастной категории 10-12 лет лучшим признан Назар Уманский, в возрастной категории 13-15 лет первое место присуждено Айдеру Исмаилову, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Также жюри выделило участников, которые получат специальный диплом за творческий подход к работе.

В Крыму подвели итоги онлайн-фотоконкурса «Любимый учитель» В Крыму подвели итоги онлайн-фотоконкурса «Любимый учитель» В Крыму подвели итоги онлайн-фотоконкурса «Любимый учитель»

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

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