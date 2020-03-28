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Внимание, розыск! Крымская полиция ищет убийцу

В Крыму подвели итоги операции «Розыск»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:55 28.03.2020

Сотрудники МВД по Республике Крым подвели итоги оперативно-профилактической операции «Розыск», которая прошла на территории полуострова в период с 18 по 19 марта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено и задержано 51 разыскиваемое лицо, подозреваемое и обвиняемое в совершении преступлений и правонарушений. Кроме того, за период проведения мероприятий сотрудниками полиции местонахождение 17 без вести пропавших граждан, а также установлена личность четырех неопознанных трупов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

 

В Крыму подвели итоги операции "Розыск"

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