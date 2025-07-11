В Крыму подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

Сотрудниками Госавтоинспекции во взаимодействии с ГУ ФССП России по Республике Крым и г. Севастополю выявлено 35 водителей-должников. Наложены аресты на 13 автотранспортных средств в рамках 320 исполнительных производств о взыскании штрафов наложенных Госавтоинспекцией, налогов, задолженностей.

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