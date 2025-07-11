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В Крыму подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Крыму подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:04 11.07.2025

На территории Республики Крым в период с 19 по 20 июня и с 23 по 27 июня проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Его итоги таковы:

  • за период проведения мероприятия взыскано более  11 тысяч административных штрафов из числа неисполненных в добровольном порядке в установленный законом срок на общую сумму свыше 8 миллионов рублей.
  • за время проведения оперативно-профилактического мероприятия для рассмотрения и принятия решений в суды направлено более 80 административных материалов за уклонение от исполнения административного наказания.
  • также сотрудниками полиции в отношении лиц, не уплативших административный штраф в срок, составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях ответственность по которым предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
  • в подразделения Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации направлено около 5 тысяч постановлений о привлечении лиц к административной ответственности в виде штрафа, по которым истек срок добровольной оплаты, на общую сумму около 4 миллионов рублей.
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Сотрудниками Госавтоинспекции во взаимодействии с ГУ ФССП России по Республике Крым и г. Севастополю выявлено 35 водителей-должников.  Наложены аресты на  13 автотранспортных средств в рамках 320 исполнительных производств о взыскании штрафов наложенных Госавтоинспекцией, налогов, задолженностей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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